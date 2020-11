Laatste plek voor Zaanstad in gezonde Stad Index 2020: "Het verbaast mij niks"

In het onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis worden twintig gemeenten beoordeeld. Er is onderscheid gemaakt tussen vijf domeinen: milieu, gemeenschap, mobiliteit, gebouwde omgeving en buitenruimte. Zaanstad komt het slechtst uit de bus bij het domein 'Gezonde Buitenruimte'. Dit onderdeel gaat over een stad met veel rustige en groene plekken.

Juist wel veel groen

Annius Hoornstra, Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling herkent Zaanstad hier niet in: "Zaanstad is een stad omgeven door Natura 2000-gebieden, een prachtig veenweidelandschap dat ook doorwerkt in de stad en terug te zien is aan de watergangen en in de parken. Dit groen, in verschillende vormen, is overal binnen één kilometer te bereiken." Daarnaast is er extra geld beschikbaar om meer bomen te planten.

Volgens de concerndirecteur zijn er in Zaanstad veel plannen waar leefbaar, gezond en groen Zaanstad centraal staan. "Enkele voorbeelden waarin dit terugkomt, zijn het Zaans mobiliteitsplan (zero emissie, stimuleren van fietsgebruik, delen van vervoermiddelen) en het bomenbeleidsplan, jongeren op gezond gewicht (JOGG), actieplan Poelenburg-Peldersveld", aldus Hoornstra.