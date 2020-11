Slachtoffer gruwelijke moord Den Helder werd tientallen keren gestoken

DEN HELDER - De 58-jarige vrouw die op 5 september in Den Helder om het leven is gebracht, was tientallen keren met een mes gestoken, zo blijkt nu. Zowel de officier van justitie als de advocaat van de verdachte omschrijven de moord als 'gruwelijk'. De zaak tegen de 63-jarige verdachte kwam vandaag voor bij de rechtbank in Haarlem.

Het slachtoffer werd in de nacht van 4 op 5 september met meerdere messteken om het leven gebracht. Volgens het Openbaar Ministerie werden er in totaal 29 steekwonden en 16 snijwonden aangetroffen in het hoofd, de hals, de keel en het lichaam. Zij verdenkt de 63-jarige man, die volgens buurtbewoners haar partner was, haar opzettelijk en met voorbedachte rade om het leven te hebben gebracht.

De verdachte, een tengere, vrij kale man met een witte baard was vanmorgen tijdens de pro-forma zitting, een tussenstap richting de uiteindelijke zitting, aanwezig. Hij probeerde af en toe achterom te kijken, daar zaten de kinderen en de zus van het slachtoffer maar de rechter vroeg hem naar voren te kijken: "Dat vinden de nabestaanden niet prettig."

Meer duidelijkheid

Volgens advocaat van de verdachte De Groot, die net de zaak heeft overgenomen en zich nog niet voldoende in het dossier had kunnen inlezen, zijn er nog veel vragen in het onderzoek. Zij wil meer duidelijkheid hebben over het tijdstip van overlijden van het slachtoffer en het sporenonderzoek. "Zij is op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Dat is vreselijk voor haar familie. Het is daarom zaak goed uit te zoeken wat er gebeurd is."

Advocaat De Groot noemde het dossier ook bijzonder. Onder meer omdat er nergens ook maar iets positiefs valt te lezen over haar cliënt. Het viel haar verder op dat niemand in de buurt die nacht iets heeft gehoord. Zeker gezien de brute wijze waarop het slachtoffer om het leven is gebracht.

Persoonlijkheidsonderzoek

De verdachte zal in de komende periode worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater voor een persoonlijkheidsonderzoek. De rechter-commissaris wordt ook weer bij de zaak betrokken omdat er mogelijk, gezien de onduidelijkheden bij de verdediging, nog meer onderzoeksverzoeken komen. Op 15 februari gaat de zaak weer verder.