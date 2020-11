Amstelveense Davey en Rob rijden straatrover klem: "Voelde goed om te doen"

AMSTELVEEN - Nieuwsfotografen Davey en Rob hebben in Amstelveen een straatrover klemgereden. De man zou gisteren een gewapende straatroof hebben gepleegd op de Orion en de fotografen werkten samen om hem uiteindelijk te kunnen pakken in Wijkpark Middenhoven.

Davey, die al jaren door Amstelveen rijdt om bij 112-meldingen foto's te maken voor verschillende media, zag de verdachte aan zijn vluchtpoging beginnen. "Ik kwam aanrijden met m'n auto op de Orion in Amstelveen. In m'n ooghoek zag ik een zwart geklede jongen wegrennen met een tas in zijn handen. Dat vond ik vreemd. Hij ging verder de wijk in via een tunnel waar ik met de auto niet in kon."

Het bleek een goede keuze om Rob op zijn scooter achter de verdachte aan te sturen: "Hij ging met z'n scooter een parkje in waar de verdachte naartoe ging, ondertussen reed ik om het park heen. Toen heeft Rob de jongen klemgereden met zijn scooter. Op dat moment kwamen er ook meerdere politiewagens aanscheuren. We hebben de verdachte direct overgedragen aan de politie."

'Goed gedaan'

Een woordvoerder van de politie bevestigt het verhaal van Davey. "Davey heeft heel snel geschakeld en heeft samen met de andere fotograaf de verdachte gevolgd. Super goed gedaan door die mannen."

De jongen werd direct aangehouden door de politie. Davey kijkt met gepaste trots terug op zijn achtervolging. "Het was wel een beetje spannend maar het voelde goed om te doen. Ik vind het best wel normaal dat je helpt in zo'n situatie. Ik ben blij dat die jongen gepakt is. Die heeft wel wat uit te leggen aan de politie."

Blij

De politie is zeer te spreken over het optreden van Davey en Rob. "Dit is het mooiste wat je kan hebben als politie, als burgers helpen, op een veilige manier. Daar zijn we echt heel blij mee."

De tas die de man probeerde te stelen, is weer terug bij de eigenaar.