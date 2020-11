Na een jaar één AED geplaatst: "Gooise Meren moet haast maken met AED-netwerk"

Een dekkend netwerk van automatische externe defibrillators (AED's), die bovenal op elk moment van de dag beschikbaar zouden zijn om mensen met een hartstilstand sneller te kunnen helpen. Dat was een jaar geleden het doel van de gemeente Gooise Meren. Het plan was om extra AED's op te hangen op plekken waar er geen was en AED's van bedrijven zouden niet meer binnen, maar buiten aan de muur gehangen moeten worden gehangen, zodat ze openbaar beschikbaar zouden zijn. Daarnaast zou er meer campagne gevoerd gaan worden voor het werven van burgerhulpverleners.

Een jaar later is er nog weinig van terecht gekomen. Het afgelopen jaar is slechts één gemeentelijke AED openbaar beschikbaar gemaakt, terwijl er gekeken werd naar elf van deze apparaten. Ook gaf de gemeente maar één bijdrage van 250 euro aan een inzamelingsactie voor een nieuwe buurt-AED. Van het campagnebudget om burgerhulpverleners te werven is nog niets uitgegeven. "Dat is bijzonder jammer", stelt GDP-fractievoorzitter Jelmer Kruijt.

Zeven AED's genoeg

Het Goois Democratisch Platform stelt dat de gemeente meer haast moet maken met de aanleg van de AED's. "Met de bijplaatsing van zo'n zeven AED's kan Gooise Meren al een dekkend netwerk krijgen", stelt de politieke partij. "Uiteraard is het dan ook belangrijk dat er voldoende buurthulpverleners zijn, dus die moeten opgeleid worden. Dat was even lastig vanwege het coronavirus, maar hier kan inmiddels ook weer goed in voorzien worden door de betreffende instellingen."

De partij komt volgende week met een motie naar de gemeenteraadsvergadering om burgemeester en wethouders op te roepen om het eerder gemaakte plan snel waar te maken.