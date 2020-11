Volendam-speler Murkin tot winterstop uitgeschakeld

VOLENDAM - Derry John Murkin kan dit kalenderjaar niet meer in actie komen voor zijn club Volendam. De linksback kampt met een knieblessure en laat via Instagram weten pas weer in 2021 terug te keren op de velden.

Murkin, die vorig seizoen nog als aanvaller speelde, stond dit seizoen steevast als linksachter in de basisformatie van trainer Wim Jonk. Het bleek een gouden greep van de Volendammer trainer, want in elf duels was de 21-jarige Engelsman goed voor liefst vier doelpunten en drie assists.

De laatste wedstrijd die Murkin speelde was het duel met De Graafschap (2-5), waarin hij ook wist te scoren. De linkspoot speelde eerder voor ZVV Zaandijk, Koog aan de Zaan, Purmersteijn en Fortuna Wormerveer voor hij in 2015 bij FC Volendam terecht kwam. Zijn contract aan De Dijk loopt nog tot medio 2023.