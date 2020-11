Afgelopen nacht een van de koudste van dit jaar

NOORD-HOLLAND - Het is weer die tijd van het jaar: mensen die vroeg op zijn gestaan, hebben ijs moeten krabben. Volgens NH-weerman Jan Visser was het een van de koudste nachten van het jaar, maar vandaag is het alweer een stuk warmer.

We hebben in 2020 nog niet veel koude nachten gehad, vertelt Jan Visser: "In Purmerend was het afgelopen nacht 1,4 graden onder nul. Het was daar de koudste nacht van het jaar. De laagste temperatuur van de provincie is vannacht gemeten op Schiphol. Daar was het min 2,5."

De gladheid die bij winterse nachten kan ontstaan, leek vanmorgen gelukkig mee te vallen.

Weer koud na pakjesavond

Het ijs zal ondertussen waarschijnlijk van de ramen gesmolten zijn, maar mensen die vroeg de weg op moesten, hebben flink moeten krabben. Presentatoren van De Ontbijttafel op NH Radio Pieter en Eefje hadden ook een laagje ijs op de ramen. Morgen zal dat niet het geval zijn: "Vandaag is het weer 6 of 7 graden, een stuk zachter. Het wordt na 5 december weer een stukje kouder. Misschien vriest het rond 6 of 7 december weer", zegt Jan Visser.