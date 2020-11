Westfriese schaatsster Irene Schouten werkt toe naar kwalificatie WK Afstanden

HOOGKARSPEL - De Westfriese schaatsster Irene Schouten moest door een blessure het afgelopen weekend gehouden NK Allround in Heerenveen aan zich voorbij laten gaan. In gesprek met WEEFF Radio vertelde ze over haar blessure en wat haar plannen zijn voor de toekomst.

Een maand geleden deed Schouten met succes mee aan het NK Afstanden in Heereveen. Ze haalde daar een titel op de 3.000 meter en op de vijf kilometer. "Ik heb het gevoel alsof dat het alweer een hele tijd geleden is. Dat weekend reed ik super goed en dan is het ineens voorbij. Dan is het knop om, want je hebt weer andere doelen", aldus Schouten bij Sport Actueel. Irene vertelt dat zij wel wist dat zij het in zich had. "Alleen het lukte nooit en nu een keer wel en dat is heel mooi."

Blessure

In de aanloop naar het NK Allround liep Irene een spierblessure op. "Het was een hele lichte spierblessure en die heb ik in de week naar het NK opgelopen." Het ging die week zelf al stukken beter met haar. "Mijn trainers hadden gezegd: 'Als jij de vrijdag voluit kan starten, dan mag je mee doen, maar als je dat nog niet kan dan niet'." Ze voelde dat het te vroeg kwam en besloot zich af te melden. "Zaterdag en zondag ging het al stukken beter en sinds woensdag heb ik echt nergens meer last van gehad."

Normaal gesproken richt Irene zich niet op allround, maar echt alleen op de lange afstanden. "Nu is het zo dat er weinig wedstrijden zijn en dat je eigenlijk alle kansen wil grijpen om te rijden." Ze was goed in vorm en ze was benieuwd waar ze op allround gebied stond, maar vanwege de blessure ging dat dus niet door. "Als je dan die meiden ziet rijden dan baal je wel. Maar voor mij is het niet het belangrijkste."