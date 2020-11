Lions Club Hilversum bakt pannenkoeken voor het goede doel

'S-GRAVELAND - Vandaag is het de feestdag van de Heilige Sint Pannekoek. Lions Club Hilversum bakte daarom pannenkoeken voor het goede doel. "De volledige opbrengst komt ten goede aan de Voedselbank", vertelt actief lid Raymond.

Sint Pannekoek werd in 1986 bedacht door striptekenaar Jan Kruis. Hij creëerde een jonge monnik die een pannenkoek legde op het hoofd van een abt. Dit zou hebben geleid tot een engel met een gouden koekenpan die een perfecte pannenkoek op het hoofd van de monnik wierp. Hierdoor veranderde de monnik in de heilige Sint Pannekoek die we vandaag de dag nog vieren door heel Nederland.

Zo ook de Lions Club Hilversum. Ter ere van de heilige zijn zij vandaag pannenkoeken gaan bakken voor de Voedselbank. Vanaf één euro konden de mensen een heerlijke pannenkoek kopen. Naast dat de pannenkoek een symbolische betekenis heeft, is het ook gewoon "ontzettend lekker en super Hollands", aldus Raymond Serré.