Viering 100 jaar Hannie Schaft: "Heel mooi dat het door kon gaan"

HAARLEM - In de Sint Bavo kerk op de Grote Markt werd vanmiddag om een uur een herdenking en tevens viering gehouden voor de 100e geboortedag van Hannie Schaft. Een speciaal moment waar betrokken lang naartoe hebben geleefd, maar waar door corona maar een handjevol mensen daadwerkelijk bij kon zijn, waaronder minister Kajsa Ollongren. "Ik vond het heel mooi en ook dat het door kon gaan in deze tijd. We waren met maar een paar mensen in de kerk om te herdenken wat zij gedaan heeft."

Middels een live-uitzending van bijna een uur op NH Nieuws, waarvan een deel eerder is opgenomen, was de viering van de 100e geboortedag van het Haarlemse verzetsicoon Hannie Schaft, toch compleet. Zo waren er optredens van onder meer een zangeres en studenten te zien. En de 12-jarige Quinn Schaft, een achterneefje, mocht een gedicht voordragen in de kerk. "Ik vond het super leuk om te doen en het is ook heel bijzonder om te doen omdat niet iedereen zo'n speciaal familielid heeft, die dit heeft gedaan."

Kranslegging

In het Kenaupark werden naderhand bloemenkransen gelegd bij het monument van Hannie Schaft door onder andere de burgemeesters van Haarlem en Bloemendaal, minister Ollongren, commissaris van de Koning Arthur van Dijk en familieleden van Hannie Schaft.

Jeroen Pliester van de Hannie Schaft Stichting kijkt met een tevreden gevoel terug op de bijzondere viering. "We hadden in eerste instantie gehoopt dat er ruim duizend man bij de viering in de BAVO-kerk aanwezig kon zijn, maar er waren maar tien mensen. Daarom hebben we een deel van de viering eerder opgenomen, waaronder de muziek. Een deel was live, dus dat was spannend, maar het is fantastisch verlopen."