Telstar moet winnen van Jong Utrecht: "Maar we zullen geen polonaise lopen"

Telstar is onderdeel van een grote middenmoot, waarin het verschil tussen de nummers zeven en veertien van de ranglijst slechts twee punten is. "De prijzen worden niet verdeeld na deze wedstrijd", is de oefenmeester reëel. Dus als we winnen zullen we geen polonaise lopen en als we verliezen lopen we niet in de rouwstoet. We gaan ervoor om richting plek zeven te spelen en niet onder in de ranglijst te verdwijnen."

Bekijk hieronder het gehele interview met Jonker