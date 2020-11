Telefooncirkel moet veiliger gevoel in West-Friesland creëren

Op het moment dat er niet opgenomen wordt, dan wordt er een sleutelpersoon gebeld. "Dat is iemand die de sleutel van het huis van die persoon heeft en niet te ver van die persoon af woont." De sleutelpersoon kan dan even poolshoogte nemen.

"Het is bedoeld voor iedereen die alleenwonend is." Ron vertelt dat het voor zowel jonge als oude mensen is. "De cirkel werkt zo dat mensen elkaar dagelijks bellen. Dus elke dag word je even gebeld en weet iedereen dat je nog steeds in staat bent om de telefoon op te nemen."

Het tweede doel van de telefooncirkel is dat het iets kan doen tegen eenzaamheid. "Met de telefooncirkel spreken mensen elke dag sowieso iemand. Acht mensen bellen elkaar en binnen een half uurtje willen we de cirkel rond hebben." Ron legt uit dat mensen elkaar daarna natuurlijk altijd nog even terug kunnen bellen. "

Na de coronacrisis zijn we van plan om ook aan ontmoetingsactiviteiten te doen. Dan hebben de mensen ook een idee van wie ze via de telefoon spreken."

"In Hoorn zijn zijn we nu bezig met het opzetten van een telefooncirkel. Die gaat binnenkort van start." In januari wil Ron Verwey in Drechterland en Stedebroec telefooncirkels opzetten. "Daar zoeken we dan eerst vrijwilligers voor die de cirkel draaiende houdt." Een vrijwilliger van Humanitas zorgt dat de cirkel start en krijgt van de laatste persoon een telefoontje terug om de cirkel rond te maken.