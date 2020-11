Man neergestoken na aanspreken groepje op 'baldadig gedrag' in metro

Bij metrostation Gein in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een 49-jarige man neergestoken. Dat gebeurde nadat hij een groepje van acht jongens aansprak op baldadig gedrag.

Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Even daarvoor zaten de man en de groep samen in de metro. Toen hij de jongens op het perron aansprak op hun baldadige gedrag in de metro, ontstond er een woordenwisseling. Daarop werd de man neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond. De jongens verlieten het station in de richting van het Wisseloordplein. Onderzoek

Forensische opsporing heeft op de plaats van de steekpartij onderzoek gedaan. De recherche heeft de zaak op het moment in onderzoek en is op zoek naar getuigen van het incident. Ook komt de politie graag in contact met mensen die in dezelfde metro als het slachtoffer en de jongens zaten.