Golfer Besseling eindigt als dertiende in Zuid-Afrika

MALELANE - Golfer Wil Besseling heeft na een slotronde van 71 (1 onder par) het Alfred Dunhill Championship afgesloten op de gedeelde dertiende plaats. De Noord-Hollander had voor de vier ronden 282 slagen nodig, waarmee hij in totaal 6 slagen onder het baangemiddelde bleef. De zege op de banen van Malelane was voor de Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout die na een slotronde van 69 uitkwam op 274 slagen.