Jet Rood is open over leven met hoogsensitiviteit

Een boek over het leven met hoogsensitiviteit. Jet Rood is zelf hoogsensitief en besloot daarover te schrijven. Haar boek 'Hoogsensitief met een boerenverstand' is nu te koop. Aan WEEFF Radio vertelt Jet meer over hoogsensitiviteit en haar nieuwe boek.

Jet legt uit dat de psychologe daar eigenlijk mee zegt dat hoogsensitieve mensen het vermogen hebben om meer waar te nemen dan mensen die niet hoogsensitief zouden zijn. Hoogsensitieve mensen voelen bijvoorbeeld in een ruimte snel wat de sfeer is.

Om te omschrijven wat hoogsensitief zijn inhoudt, leest Jet de definitie van de Amerikaanse psychologe Elaine Aron voor: "Een aangeboren temperament met de strategie om informatie zorgvuldig te verwerken alvorens te handelen, dat resulteert in een besef van subtiele verschillen en in snel overprikkeld raken."

"Toen ik in 2007 ontdekte dat de term 'hoogsensitieve persoon' bestond, dacht ik: er is dus wel een benaming voor. Voor Jet was het niet nieuw, maar voor sommige mensen was dat wel zo."

"Ik heb zelf altijd geweten dat ik erg gevoelig was. Dat komt ook door mijn moeder. Zij zei vroeger al tegen mij: 'Kind wat ben je gevoelig'." Jet was niet alleen gevoelig voor wat zij waarnam bij mensen en wat zij zeiden, maar ook voor medicijnen en voeding.

Ook zijn hoogsensitieve mensen gevoeliger voor stress. "Omdat je zo veel van die prikkels binnen krijgt en juist veel onderhuidse dingen voelt. Daar ga je toch eerder mee zitten." Daarnaast komt het ook vaak voor dat mensen in de omgeving niet voelen wat een hoogsensitief persoon waarneemt. "En daar kan je dan niet over communiceren." Jet vertelt dat het erg eenzaam kan zijn en dat het stress op kan leveren.

Hoogsensitiviteit wordt vaak moeilijk herkend. "Het brengt een hoop ellende met zich mee, zoals misdiagnoses." Jet vertelt dat artsen vaak weinig afweten van hoogsensitiviteit. "Uiteindelijk kom je dan bij een psycholoog terecht, maar mijn ervaring bij de psycholoog is ronduit bedroevend."

Voor Jet lijkt het net of er geen luisterend oor meer is, maar dat er alleen medisch gekeken wordt. "Het is geen aandoening. Het is een kenmerk, een deel van de persoonlijkheid. Ik denk dat veel mensen iets uit mijn boek kunnen halen."

Het boek van Jet beschrijft haar levensgeschiedenis. "Ook staat er een stukje in over hoogbegaafdheid. Een groep hoogsensitieve is ook hoogbegaafd. Bij mij is die vraag er ook geweest." Verder gaat het over hoe Jet terug kijkt op haar kindertijd en hoe bepaalde dingen in haar leven pas later aan de oppervlakte kwamen. "Ik wil laten zien dat anders zijn ook een geluk kan betekenen."