Politie haalt gewonde man uit woning in Hoorn

HOORN - Op de Plutohof in Hoorn is vanochtend een man gewond geraakt. Dat gebeurde rond 8.00 uur.

De man werd in zijn woning gevonden. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Er was vanochtend veel politie in de straat, nadat de politie aanvankelijk voor een steekpartij was opgeroepen. Onderzoek wees echter uit dat de man vermoedelijk zichzelf heeft verwond. De politie gaat hierom niet meer op zoek naar een verachte.