Gewonde bij steekpartij in Hoorn

HOORN - Op de Plutohof in Hoorn heeft zondagochtend een steekincident plaatsgevonden. Dat gebeurde rond 08:00 uur. In ieder geval een persoon raakte gewond.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op de plek is veel politie aanwezig voor onderzoek. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden.