'Dubbel Genieten' is meer dan gewoon een kookboek

OBDAM - Een kookboek met niet alleen recepten, maar ook natuurfotografie. Dit concept is ontstaan uit een vriendschap tussen Ursula Pimmelaar en Yvonne Balk. Zij leerden elkaar kennen op Facebook en bundelende hun talenten om een kookboek samen te stellen. Ursula Pimmelaar en Yvonne Balk vertellen aan WEEF Radio over het kookboek 'Dubbel Genieten'.

Drie jaar geleden startte Ursula met een Facebookpagina waarop zij elke dag een recept plaatst. "Soms een nieuw recept, maar meestal kwam dat recept vanaf mijn eigen site." In de ochtend plaatst zij dan een ontbijtrecept en in de avond een recept voor een avondmaal. "Daarop wordt altijd heel veel gereageerd en er worden foto's gestuurd met recepten die mensen dan gemaakt hebben en dan plaatsen ze dat."

"Het kookboek is óók leuk om gewoon doorheen te bladeren"

Quote

Yvonne volgde Ursula op Facebook. Zelf heeft zij een site als fotograaf. "Op een gegeven moment heb ik contact met Ursula opgenomen om te kijken of wij samen misschien wat moois konden maken." Dat is gebeurd, want samen hebben zij het kookboek Dubbel Genieten uitgebracht.

Yvonne: "Een kookboek is een kookboek." Ze vertelt verder: "Daarin kijk je voor het maken van gerechten." De dames leek het mooi dat mensen ook iets te doen hebben als zij niet aan het koken zijn. Zo is het concept ontstaan om het kookboek te combineren met natuurfotografie. "Het kookboek is óók leuk om gewoon doorheen te balderen."