Papa Heeft Weer Wat Gelezen van Snelle & Thomas Acda is WEEFF Top Favoriet

Thomas Acda die zijn zoon toespreekt over de gevaren van het delen van privé foto’s en video’s op internet: het vormde de inspiratie voor de nieuwe samenwerking van Acda met Snelle. “Ja, papa heeft weer wat gelezen”, is het antwoord als zijn zoon hem aankijkt. De zin bleef hangen, vertelt het duo in NRC . “Die zin maakte mij duidelijk dat Lars veel jonger is dan ik en ik op mijn leeftijd niet mee moet willen doen met de jeugd. De zin heeft iets zieligs in zich”, vult Acda aan.

Samenwerking

De zanger en rapper kennen elkaar goed. Van de Vrienden van Amstel LIVE-reeks, bijvoorbeeld, waar ze in januari samen optraden. Ze hebben sindsdien veel contact over teksten voor liedjes. Snelle checkt vaak even of een zin wel “Thomas Acda-proof” is. Voor de Vrienden van Amstel LIVE-concerten staken de twee de hit Reünie van Snelle al eens in een nieuw jasje, maar tot een echte samenwerking kwam het niet. Tot nu dus. Papa Heeft Weer Wat Gelezen hoor je komende week lekker vaak op WEEFF Radio.

