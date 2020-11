HFC'ers Van Son en Tadmine vertrekken na de zomer naar IJsselmeervogels

Van Son speelde eerder in de jeugdopleiding van FC Utrecht en kwam tot vijftig wedstrijden bij FC Volendam, voordat hij in 2017 vertrok naar HFC. "Ik heb mijn keuze op gevoel gemaakt. Het voelde nu goed om een stap in een andere omgeving te maken", vertelt de 26-jarige Purmerender op de website van IJsselmeervogels.

Tadmine zat jarenlang in de jeugdopleiding van Almere City FC, voordat hij in 2018 de overstap maakte naar HFC. "Ik kon in afgelopen de periode ook naar andere clubs, maar die heb ik niet in willen ruilen voor HFC. Ik heb echter wel de ambitie om hogerop aan de slag te gaan. De ambiance en de doelstellingen van IJsselmeervogels spraken me daarom heel erg aan", laat de 25-jarige Amsterdammer weten op de website van IJsselmeervogels.

De tweede divisie werd na vijf wedstrijden stilgelegd door de tweede coronagolf. HFC stond op dat moment tiende met zes punten.