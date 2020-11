Familie Immink uitgeknipt in Middenmeer: 'Vier burgemeesters in de stoel gehad'

MIDDENMEER - Het zal even wennen zijn voor inwoners van Middenmeer: na decennia kunnen ze voor een knipbeurt of een permanentje niet langer terecht aan de Brugstraat 3. Kapsalon Immink sloot gisteren na ruim dertig jaar voorgoed haar deuren.

Omdat Harry en zijn vrouw hun woning en de aangrenzende kapsalon hebben verkocht en naar Blokker verhuizen, is het ook voor Sharon passé in de Brugstraat. Zij zet haar werk voort in Slootdorp, waar ze twee dagen per week een stoel huurt bij kapsalon Haar Keus.

Van 1990 tot 2017 stond oprichter Harry Immink zelf nog in de zaak, schrijft partner De Meerpeen . Hoewel hij drie jaar geleden nog veel plezier in zijn werk had, besloot hij destijds met zijn vrouw van het leven te gaan genieten en zijn schaar over te dragen aan zijn dochter Sharon.

Niet alleen voor de Middenmeerders, ook voor Harry wordt het wennen, vertelt hij aan de Meerpeen. Behalve een gedreven kapper is hij namelijk ook zeer betrokken bij de gemeenschap. Hij wist als geen ander wat er leefde in het dorp, soms nog beter dan de burgemeester.

"De laatste vier burgemeesters heb ik allemaal in de kappersstoel gehad", vertelt hij. "Ik was daarin natuurlijk altijd wel discreet. Als kapper hoor je veel, maar ik noemde nooit naam en rugnummer. Dat is iets wat je wel leert in dit vak."

Laatste klant

Gisterenmiddag knipte Sharon haar laatste klant, haar eigen vader. Met een frisse coupe verkast hij naar Wervershoof, waar hij en zijn vrouw zullen wonen tot hun nieuwe woning in Blokker is opgeknapt. "We hopen er ergens in maart 2021 in te kunnen trekken."