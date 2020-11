Puur for Kids zamelt ook dit jaar cadeau's in voor armere kinderen

HOORN - De stichting Puur for Kids zamelt sinds 2007 kerstcadeau's in voor kinderen die weinig krijgen omdat er thuis niet veel geld is. Radioprogramma Thuis in West-Friesland belde met Afke, die bij de stichting betrokken is en vertelde over de inzameling en werkzaamheden in de regio. "De glimlach van die kindjes is onbetaalbaar. Elk kind verdient het om met Kerst cadeautjes onder die boom te krijgen."

"Het is natuurlijk heel gek dat we in een land als Nederland leven, in een regio waar we zelf allemaal ondernemende mensen hebben en dat we daar nog steeds mee te maken hebben", aldus Afke. "Super jammer, maar wel heel mooi om daar met een groep mensen iets aan te kunnen doen."

De stichting heeft geen maximum aantal kinderen dat zij wil verblijden met cadeaubonnen, maar mikt op ongeveer 500 kinderen. Dit jaar heeft Puur voor Kids ervoor gekozen om de cadeaubonnen in te zamelen.

80 locaties met kerstbomen

"Het was een hard gelag toen we in september weer bij elkaar te kwamen om de acties op te zetten", legt Afke uit op WEEFF Radio. "Normaal is het zo dat we in de decembermaand op zo'n 80 locaties in West-Friesland een kerstboom hebben staan, en in die boom hangen kaartjes." Op de kaartjes staat of het om een jongen of een meisje gaat en in welke leeftijdscategorie er gedacht moet worden. De kaartjes kun je uit de boom halen, waarna je een cadeautje koopt. Nadat het cadeau ingepakt is wordt het met de kaart teruggezet onder de kerstboom. "In de afgelopen jaren onstond er op deze manier een ongelooflijk grote organisatie om de cadeau's in te zamelen, waarna tassen gemaakt werden die naar verschillende voedselbanken en aanvraaglocaties gebracht werden. Maar dat kan in deze tijd niet." legt Afke uit op WEEFF Radio

Na vele vergaderingen werd besloten dat niets doen geen optie is. "Zodoende zijn we met een online plan gekomen om deze actie toch weer te kunnen houden, en dat is tot nu toe een enorm succes. Het is fantastisch om te zien hoe mensen via de webshop een cadeau kopen of gewoon een donatie willen doen. Dat is echt hartverwarmend" vertelt Afke.

Webshop

Op de website van Puur for Kids vind je meer informatie over de actie die de stichting al meer dan tien jaar organiseert. Dit jaar is deze onder meer uitgebreid met een weshop, waar je een keuze kunt maken voor een jongen of meisje voor een bepaalde leeftijdscategorie.

"Daarna gaat het allemaal vanzelf " vertelt Afke daarover. "Je kunt bepaalde winkels of lokale ondernemers kiezen waar wij mee samenwerken je betaalt de cadeaubonnen via Ideal. Simpeler kan niet."

Het hele interview met Afke op WEEFF Radio is hieronder terug te luisteren.