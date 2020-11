Filmbeelden gezocht voor korte docu over oorlogsjaren in de Zaanstreek

ZAANDAM - Erik Schaap, geschiedschrijver van de Zaanse oorlogstijd, heeft zich op een nieuw project gestort. Met filmmaker Robert van Tellingen werkt hij aan een documentaire over de oorlogsjaren in de Zaanstreek. Daarvoor zoeken ze unieke filmbeelden. "Ik weet", zegt Schaap, "dat er over de hele wereld beelden zijn uit die tijd over de Zaanstreek en die willen we heel graag hebben."

Recent nog ontving Schaap nog beelden van een joodse man uit de Verenigde Staten, die ondergedoken heeft gezeten in de Zaanstreek. De man - destijds een jonge jongen - was de enige van zijn gezin die de oorlog overleefde. Zijn oudere zus hield zich ook schuil in de Zaanstreek, maar werd verraden en kwam om het leven in een Duits vernietigingskamp.

"Hij emigreerde enkele jaren na de oorlog om een nieuw leven te kunnen beginnen", vertelt Schaap over de man. "Hij is twee maanden geleden overleden." Op de filmbeelden zie je een joodse familie zich amuseren op en rond het erf van een boerderij. Het zijn onschuldige beelden die nog niets verraden van het onheil wat er later zou komen.

Schaap is vooral op zoek naar beelden van het dagelijks leven van joodse mensen. Hij heeft tot nu toe slechts één filmpje van een joodse familie uit Assendelft in bezit. "Ze zijn op bezoek bij de buren. Het is een mooie zonnige dag", beschrijft Schaap het tafereel. "Meneer Lakmaker geeft in de tuin mevrouw Lakmaker een zoen. Ze lopen samen naar de buren en dollen wat. Dan draait meneer Lakmaker zich om en loopt naar de camera, en zie je een davidsster op zijn colbertjasje zitten." De documentaire gaat ongeveer twintig minuten duren en zal alleen bestaan uit originele beelden. Schaap: "Van de bevrijding is er al heel veel gefilmd, want toen mocht het. Maar we zouden zo graag beelden over het verzet en de joodse bevolking willen krijgen." Het is bedoeling dat de documentaire in mei volgend jaar uitkomt.