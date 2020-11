VLOG: Desi eet poffertjes bij de Sint 🎁

ENKHUIZEN - Ook de Sint moet in coronatijd met originele oplossingen komen en zo is de Sinterklaas Drive-through geboren. Een route met lichtjes, pieten, de discopiet én natuurlijk Sinterklaas, met als eindbestemming de bestelde lekkernijen.

De Sinterklaas drive-through wordt georganiseerd door Strandpaviljoen Enkhuizen. Chef-kok Eddie Ricksen vertelt aan WEEFF hoe het idee is ontstaan. "Wij zijn als Strandpaviljoen een echt kinderrestaurant", legt hij uit. "Zo hebben we ook een zandbak in ons restaurant staan."

"Door corona kunnen de mensen enkel eten bij ons bestellen en afhalen, waardoor we in deze tijd iets wilden organiseren voor de kinderen rondom het thema Sinterklaas. Ook omdat het Pietendorp dit jaar niet door is gegaan. Dat doen we nu een beetje in het klein."

Op het terrein van de oude camping in Enkhuizen stroomde het gisteren aan het einde van de middag al vol met auto's van gezinnen die een kijkje kwamen nemen en eten bestelden. "De eerste avond was een groot succes. Ik denk dat er ongeveer 70 auto's langs zijn gekomen. Ongeveer 250 mensen hebben de eerste avond bij ons bezocht." Een van die auto's was Desi die de proef op de som nam.

Bekijk hieronder het bezoek van Desi aan de drive-through. De tekst gaat verder onder de video.