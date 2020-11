Nu al topdrukte voor Hilversumse kerstboombezorgers: "Behoefte aan gezelligheid"

De heren wilden altijd al kerstbomen verkopen, dus toen dit jaar hun oorspronkelijke werk even stil kwam te liggen, was dat voor hen een uitgelezen moment: "Je kan gaan zitten zeuren of denken in creatieve oplossingen", vertelt Mike. De mannen geven de voorkeur aan dat laatste en besloten de daad bij het woord te voegen.

Via-via vonden Mike en Hylco een leverancier. Normaliter zijn deze derde partijen niet echt happig op nieuwe afnemers, maar toen de leverancier hoorde van de coronaproof-insteek, was hij al snel om. "Het is hartstikke druk bij tuincentra en we kunnen ons voorstellen dat mensen zo'n plek liever mijden in dit soort tijden", vertelt Hylco terwijl hij een boom van zijn eigen lengte moeiteloos van de kar af tilt.