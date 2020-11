Hilversum hoopt op subsidie voor nieuwbouw: "Maakt financiële plaatje aantrekkelijker"

HILVERSUM - Als Hilversum erin slaagt 6,5 euro rijkssubsidie los te peuteren voor de woningbouwplannen in het stationsgebied scheelt dat een slok op een borrel. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Onder de noemer 'woningbouwimpuls' heeft het kabinet één miljard euro gereserveerd om nieuwbouwprojecten sneller te realiseren. Eerder deze week maakte Hilversum bekend een aanvraag voor 6,5 miljoen euro te hebben gedaan, voor het realiseren van in totaal ruim 600 woningen in het stationsgebied en aan de Korte Noorderweg.

Toch is die 6,5 miljoen bij lange na niet voldoende, vertelt Scheepers. Hilversum zal er zelf nog eens 20 miljoen bij moeten leggen. "Het project is heel groot en kost veel geld. Dan is 6,5 miljoen euro een heleboel en maakt dat het financiële plaatje voor Hilversum een stuk aantrekkelijker", aldus Scheepers.

Betaalbare woningen

Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat er minimaal 500 huizen gebouwd worden. "Nu waren we dat toch al van plan, dus dat kwam goed uit. Dan gaan we ook kijken of we die subsidie daadwerkelijk kunnen aanvragen", aldus de wethouder.



Een andere voorwaarde is dat minimaal de helft van de huizen 'betaalbaar' is. Hilversum zegt daaraan te voldoen, omdat een derde van de nieuwbouw in de categorie sociale woningbouw en 40 procent van de woning in het middensegment zal vallen.

De subsidie is echter niet bepalend voor het doorgaan van de bouw. Naar verwachting zal de minister in februari bekendmaken of de gemeente het bedrag krijgt.

Luister het gehele interview terug via deze link.