Veiligheidsregio kondigt gebiedsverbod aan om illegaal feest in IJmuiden te voorkomen

IJMUIDEN - De veiligheidsregio Kennemerland heeft voor vannacht een gebiedsverbod aangekondigd voor het gebied rondom de Badweg en IJmuiderslag in IJmuiden. Tussen 21.00 uur en 06.00 uur is dat gebied verboden terrein. De maatregel wordt genomen, omdat er concrete aanwijzingen zijn dat er vannacht een illegaal feest gepland zou zijn.

Opmerkelijk genoeg benadrukt de veiligheidsregio dat je in het aangewezen gebied geen geluidsapparatuur in je bezit mag hebben.

"In het belang van de volksgezondheid moeten we dit tegengaan, vandaar ons besluit om het gebied rondom de Badweg en IJmuiderslag in IJmuiden op genoemde tijd te sluiten", aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van veiligheidsregio.

Noodverordening

De noodverordening die momenteel geldt vanwege de coronacrisis, geeft de veiligheidsregio de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar mensen niet mogen komen. Uitzondering op het verbod wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die werkzaam zijn in de gebieden.