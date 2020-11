Buitenbad Mirandabad in Amsterdam ook in december open: "Liefst het hele jaar"

AMSTERDAM - Het buitenbad van het De Mirandabad in Amsterdam blijft ook in december open. Normaal gaat het in september al dicht, maar vanwege de grote vraag kunnen er voorlopig nog steeds baantjes worden getrokken. "Het moment dat je je winterjas uittrekt en je badpak aandoet, is wel even doorbijten.''

Zo'n 250 tot 400 zwemmers per dag trekken deze dagen een baantje in het verwarmde buitenbad. De reacties van de zwemmers zijn positief. "Het is heerlijk om buiten te zwemmen en ik vind het met het coronavirus ook veiliger. Ik rijd met liefde 20 kilometer heen en terug om hier te komen," vertelt trouwe bezoeker Els.

"We gaan gewoon vrolijk door in december," vertelt teammanager Abdelkarim Aknin. "Onze bezoekers hebben ons bestookt met mailtjes en appjes of we alsjeblieft open wilden blijven. Ze zijn namelijk eerder geneigd om buiten te zwemmen dan binnen. Er zijn ook bezoekers die aangeven helemaal niet meer te gaan zwemmen, als het niet buiten kan."

Het is volgens Abdelkarim altijd een wens geweest om het buitenbad langer open te houden "We zijn met de gemeente aan het onderzoeken of het mogelijk is om een buitenbad te bouwen dat twaalf maanden in het jaar openblijft. In het buitenland is dat vaak al zo. Wij willen het nu ook hier proberen."

Voorlopig is het bad nog tot aan de nieuwjaarsduik van 1 januari open. Met de kou valt het volgens de bezoekers wel mee. "Het is gewoon even doorbijten en we zijn er nu ook wel aan gewend. In het water ben je in beweging, dus daar is het warm genoeg," vertelt Els.