Onbekenden nemen hoogwerker mee van Roode Steen in Hoorn

HOORN - Aan de Roode Steen in Hoorn is gisteravond door onbekenden een hoogwerker meegenomen. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan WEEFF dat de verdwijning plaatsvond tussen 20.45 uur en 21.00 uur. De hoogwerker is nog altijd niet gevonden.

De hoogwerker is rood met blauw van kleur en rijdt op tractorbanden. Waarschijnlijk is deze gebruikt om de grote kerstboom op de Roode Steen op te tuigen, die deze week is neergezet.

De laatste melding over de verdwijning kwam gisteravond binnen rond 22.30 uur. In de buurt van het Grote Noord werd de hoogwerker niet aangetroffen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Politiewoordvoerder José van Dijk vertelt aan WEEFF dat er na het bericht op Burgernet een aantal meldingen zijn binnengekomen. "Het is jammer dat die later binnenkwamen, waardoor de hoogwerker al vertrokken was", zegt ze. "De hoogwerker is nog altijd niet teruggevonden."