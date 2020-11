Illegaal feest met ruim 250 mensen in Schoorlse duinen voorkomen

SCHOORL - De politie en de gemeente Bergen zeggen samen een illegaal feest te hebben voorkomen. Het zou gaan om een gepland feest van zaterdag op zondag in de Schoorlse Duinen. Jongeren die het feest organiseerden zagen ervan af na een aantal indringende 'stopgesprekken' met agenten.

Wijkagent Maarten van der Molen plaatste een tweet over het verijdelen van het feest. "Enkele stopgesprekken zijn gevoerd met jongeren. Er zouden ruim 250 personen komen."

De gemeente Bergen bevestigt aan NH Nieuws dat het voorbereidingen van een groot feest ging. "Samen met de veiligheidsregio hadden we een gebiedsverbod klaarliggen", aldus een woordvoerder. Dat verbod gaat uiteindelijk niet in, omdat het niet meer nodig lijkt. "Het feest lijkt in de kiem gesmoord."

Onduidelijk is of de organisatoren beboet zijn, de politie zegt de situatie te blijven monitoren. De boetes voor feestgangers in coronatijd zijn niet mals. Een bezoeker riskeert een boete van 95 euro. Voor de organisatoren kan een boete oplopen tot vierduizend euro.