Scorende Volendammer Jari Vlak is terug na 'moeilijke periode'

VOLENDAM - Jari Vlak werd vrijdagavond verkozen tot man van de wedstrijd. De Volendammer scoorde met een vlammend schot de 2-1 in de topper tegen Almere City FC. Het was niet genoeg voor de overwinning. Het duel eindigde in 2-2.

Jari Vlak scoorde de 2-1 - NH Sport/Edward Dekker

Vlak schoot halverwege de tweede helft raak. "Ik dacht toen: we zijn wel dichtbij. Maar het is nooit klaar natuurlijk." De treffer gaf de 22-jarige middenvelder een heel lekker gevoel. Nadat hij vorige maand op een illegaal feestje was geweest, volgde een disciplinaire straf. Van vaste basisspeler moest Vlak vervolgens een aantal maal genoegen nemen met een rol als invaller. "Ik heb het afgesloten, het is geweest", zegt Vlak die wel toegeeft dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest. "Als je niet speelt, is dat niet leuk. Maar er komen altijd weer kansen en ik denk dat ik die gepakt heb vandaag."

Quote "Als je niet speelt, is dat niet leuk" FC Volendam-speler Jari Vlak

Bij trainer Wim Jonk heerste, net als maandag na het gelijkspel bij Jong Ajax (1-1), het gevoel dat er meer in had gezeten. "We beginnen goed, zijn dominant en komen terecht op voorsprong. Daarna spelen onszelf uit de eerste helft door dom balverlies en het spelen van moeilijke ballen. Dat was totaal onnodig." In de tweede helft kreeg FC Volendam weer de controle terug, maar verzuimde toe te slaan. Al gaf Jonk ook eerlijk toe dat Almere eveneens een paar mooie kansen onbenut liet. "De momenten die je krijgt moet je maken. We zijn nog niet zover dat we dit soort potten eruit slepen. We zijn heel lang ongeslagen, maar er zit heel veel meer in."

Quote "We zijn nog niet zover dat we dit soort potten eruit slepen" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Wim Jonk na het derde gelijkspel van FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

Jonk moest zijn beoogde basisformatie na de laatste training aanpassen. Mo Betti, die als rechtsback zou beginnen, bleek niet fit genoeg om te starten. Daarmee liep het aantal afwezigen op tot acht spelers: Nordin Bakker, Mo Betti, Brian Plat, Mike Eerdhuijzen, Darius Johnson, Derry John Murkin, Kevin Visser en Ibrahim el Kadiri.

Maandag 7 december speelt FC Volendam om 21.00 uur in Rotterdam tegen Excelsior.