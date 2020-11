Topper tussen FC Volendam en Almere City blijft onbeslist

FC Volendam kende in het eigen stadion een bliksemstart. Na acht minuten verstuurde Francesco Antonucci een perfecte dieptepass op Samuele Mulattieri die zo vrij voor de doelman kwam te staan. De van Inter gehuurde spits twijfelde geen moment en knalde overtuigend de 1-0 binnen. Het was alweer het vijfde doelpunt dit seizoen voor de Italiaanse spits van FC Volendam. Lang kon de ploeg van Wim Jonk echter niet van de voorsprong genieten.

Tien minuten na de openingstreffer trok Almere City-spits Verheydt namelijk de stand alweer gelijk. De stevige aanvaller faalde niet oog in oog met Volendam-keeper Roggeveen. In het restant van de eerste helft nam het tempo van de wedstrijd af en konden beide ploegen geen grote kansen meer noteren. Antonucci probeerde het nog wel een keer van afstand, maar de poging van de Belgische spelmaker ging hoog over.

Slotoffensief

Na de onbreking leefde de wedstrijd weer wat meer op. Zowel Volendam als Almere City gingen nadrukkelijk opzoek naar een voorsprong. Uiteindelijk was FC Volendam als eerste het scherpst in de afronding. Na twee derde wedstrijd vond Nick Doodeman de vrijstaande Jari Vlak op de rand van het strafschopgebied. De middenvelder dacht niet lang na en schoot met veel gevoel de bal fraai in het Almeerse net.

Na het doelpunt van Vlak ging Almere City opzoek naar de gelijkmaker. Tien minuten voor tijd bleek het slotoffensief van de koploper van de eerste divisie succesvol. Wederom was het Thomas Verheydt die Roggeveen passeerde. De spits van Almere City kopte raak uit een corner en maakte zo zijn achtste doelpunt van het seizoen.In de slotfase moest Volendam nog alle zeilen bijzetten om een punt aan de wedstrijd over te houden. Ilias Alhaft maakte vlak voor tijd nog bijna de winnende treffer namens Almere City, maar uiteindelijk bleef de 2-2 stand op het scorebord staan.

Het is voor FC Volendam, na remises tegen Jong Ajax en TOP Oss, het derde gelijke spel oprij. De ploeg van Wim Jonk neemt na vrijdagavond voorlopig nog de zesde plaats op de ranglijst in.

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; James (Flint/46), Plat, Tol, Van de Ven; Ben Sallam (Kramer/82), Antonucci (El Azzouzi/82), Vlak; Deul, Mulattieri (Kaars/71) , Doodeman (Iatroudis/86)

Opstelling Almere City: Woud; Helstrup, Van Vlerken, Mirani, Lesquoy; Receveur, Koolwijk, Hammouti (Emmers/55); Bouyaghlafen (Alhaft/71), Verheydt, Kaandorp