Fotograaf wil 'burgemeester' Nelis van de Hazenstraat postuum wereldberoemd maken

Nelis wilde graag bekende Nederlander worden, vertelt fotograaf en vriend Peter van der Meer, die Nelis zo'n dertig jaar geleden voor het eerste ontmoette en foto's van hem begon te maken. "Nelis in z'n eentje, daar wordt je geen bn'er mee", blikt Van der Meer terug. "Maar als we allemaal bn'ers vragen, dan gaat dat helpen er wordt 'ie uiteindelijk bekende Nederlander."

Van Theo van Gogh tot Harry Mülisch en van André van Duin tot Wim Kok: Nelis poseerde met tal van bekende Nederlanders voor Van der Meers lens. Met Theo van Gogh had Nelis een bijzondere band, vertelt de fotograaf. "Toen Theo vermoord werd, was Nelis maanden en maanden van slag."

Toen Nelis in 2014 overleed, liep de hele Jordaan uit om hem een laatste groet te brengen. "Toen 'ie dood was, heb ik een grote zwarte strik over de straat gehangen", vertelt boetiekeigenaresse Schimmelpennink. "De burgemeester is dood, en dat moet gezien worden in de straat."

