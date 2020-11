Geen NK sprint voor Koen Verweij: "Nu het moment om rust te pakken"

ALKMAAR - Zonder Koen Verweij begint zaterdag het NK sprint in Heerenveen. De Alkmaarse schaatser laat in gesprek met NH Sport weten dat hij na een sterk NK allround toe is aan rust.

"Het gaat inmiddels allemaal weer erg goed met me na mijn blessure. Er zit een stijgende lijn in. Ik heb in augustus een hernia opgelopen en dan moet je rust nemen en gaan revalideren", aldus Verweij. "Het waren frustrerende maanden, maar juist dan moet je het volle vertrouwen houden in de medische staf."

Ondanks zijn rugproblemen reed Verweij een sterk NK allround waar hij vijfde werd. "Ik ben nog lang niet in de buurt van mijn topvorm, maar ik was wel heel tevreden met mijn prestaties op dat toernooi. Nu moet ik echter rust houden. Anders zou ik acht ritten gaan rijden in twee weken en dat is echt nog te veel", vertelt Verweij.