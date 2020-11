Pieten-drive-thru in Helderse Stadshal drukbezocht: "900 auto's op de wachtlijst"

DEN HELDER - De goedheiligman is stilletjes aan land gekomen dit jaar. Wie toch een sinterklaasfeestje wilde vieren, kon dat vanmiddag doen in de Stadshal. Theater De Kampanje organiseert namelijk een drie dagen durend alternatief: een heuse Pieten-Drive-Thru.

Honderden kinderen hebben zich aangemeld en vrijdag was de eerste dag dat auto's door de hal konden rijden. De kinderen kunnen een kwartiertje naar hartenlust spelen met de pieten.

"Het was bizar snel uitverkocht. Het hele weekend hadden we plek voor 276 auto's. We hadden 900 auto's op de wachtlijst", vertelt organisator Kim Smit aan Regio Noordkop.

Pepernoten gegooid

"We hebben cadeautjes in de schoorsteen gegooid", vertelt een jonge bezoeker. "De pieten hebben geholpen", vertelt een ander. "We hebben ook pepernoten gegooid en een parcours gedaan", vertelt weer een ander enthousiast.