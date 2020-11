Hovocubo aan vooravond van Europees avontuur

TRONDHEIM - Zaalvoetbalvereniging Hovocubo is vrijdag in Noorwegen aangekomen voor een nieuw Europees avontuur. In Trondheim moet de Hoornse ploeg van trainer Sander van Dijk zien af te rekenen met tegenstander Utleira om zich zo direct te plaatsen voor de Futsal Champions League. NH Sport sprak met Van Dijk over de eerste dag in het koude Noorwegen.

"Het is hier een stuk kouder dan in Nederland, maar gelukkig spelen we natuurlijk in de zaal", vertelt de opgetogen Hovocubo-trainer vanuit de bus. "Wel is het zo dat ze hier in Noorwegen een stuk strenger zijn met corona. We zijn door de UEFA al twee keer getest, maar gelukkig waren alle resultaten negatief en mag iedereen spelen."

Het is voor Van Dijk en de ploeg een bijzondere aanloop geweest richting de wedstrijd. "We hebben sinds begin oktober tegen niemand meer gespeeld. Vriendschappelijke wedstrijden spelen mocht ook niet. We missen dus wedstrijdritme, dat is geen geheim", aldus Van Dijk.