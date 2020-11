Reddingsbrigades vrezen zwaar financieel weer als coronacrisis voortduurt

DEN HELDER - Bijna een kwart van de reddingsbrigades vreest voor hun voortbestaan als de coronacrisis in 2021 aanhoudt. Ook bij de brigades in Noord-Holland zijn de zorgen groot: Haarlem en Den Helder geven aan in zwaar financieel weer te komen als de situatie niet verandert.

Hoewel de reddingsbrigades door de coronacrisis minder hoefden te worden ingezet, blijven de kosten doorlopen. "We hebben wel de huur, verzekeringen, en het afschrijving van materiaal dat we moeten betalen", zo vertelde Damian Dekker, secretaris van de reddingsbrigade Den Helder, vandaag tijdens het NH Radio-programma De Ontbijttafel.

"Daarnaast is het afzeggen van bijna alle evenementen voor ons ook een flinke aderlating. We moeten het namelijk vooral hebben van donaties en het inhuren bij evenementen." Vooralsnog redden ze zich nog, maar het moet niet veel langer duren: "We hebben nog geld in kas voor nog een halfjaar, maar daarna wordt het wel zwaar onzeker."

Heftig

En als de geldbron opdroogt, zal de reddingsbrigade voor moeilijke keuzes komen te staan. "Het is lastig", vindt materiaalman Dominique de Groot, "want je wilt natuurlijk niet snijden in het materieel. We hebben verschillende voer- en vaartuigen hier staan, voor inzetten in binnenwateren en buitenwateren. Een grote ribrubberenboot kun je niet in een sloot gebruiken. Dus dat zou betekenen dat je uiteindelijk zou moeten kiezen dat we bij sommige 112-meldingen niet meer op komen dagen. En dat is wel een heftige consequentie."

Er loopt al enige tijd een donatieactie, en daarnaast zal de reddingsbrigade rond de Kerstdagen met een speciale kerstactie komen om meer geld te genereren voor de vereniging.