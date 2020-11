Wiegman en Van der Gragt ontbreken bij duel tegen Verenigde Staten

BREDA - Sarina Wiegman zit vrijdagavond niet op de bank als de voetbalsters van Oranje het in Breda in een oefenwedstrijd opnemen tegen de Verenigde Staten. De bondscoach heeft vrijdagmiddag het trainingskamp verlaten in verband met familieomstandigheden. Daarnaast ontbreekt Ajax-speelster Stefanie van der Gragt vanwege een bovenbeenblessure.

Volgens de KNVB zijn de privéomstandigheden niet gerelateerd aan het coronavirus. Assistent-trainer Arjan Veurink (34) neemt de taken van Wiegman (51) waar. Veurink wordt op de bank bijgestaan door Arvid Smit, die normaal gesproken de wedstrijden vanaf de tribune bekijkt.

Van der Gragt

Ook Ajacied Stefanie van der Gragt is er tegen de VS niet bij. De speelster uit Heerhugowaard liep woensdag op de training een bovenbeenblessure op. Zij is in de selectie vervangen door Caitlin Dijkstra. Naar verwachting is Van der Gragt er dinsdag wel bij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo. Oranje is al zeker van plaatsing.

Het oefenduel tegen de VS begint vanavond om 18.35 uur.