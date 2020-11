Minuut stilte op Nederlandse velden voor overleden Maradona

ZEIST - Dit weekend wordt bij alle voetbalwedstrijden in Nederland een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Diego Maradona. De KNVB, Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie hebben dat gezamenlijk afgesproken.

"Met de minuut stilte wil het Nederlandse betaald voetbal respect betuigen aan een van de grootste voetbaliconen aller tijden", staat in een verklaring. De minuut stilte is voorafgaand aan alle wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, waaronder dus vanavond al bij het duel tussen FC Volendam en Almere City.