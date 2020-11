Amsterdamse schoolleiders zien niets in langere kerstvakantie vanwege corona

AMSTERDAM - Veel schoolleiders in Amsterdam zijn geen voorstander van een verlengde kerstvakantie om het aantal coronabesmettingen verder omlaag te krijgen. Deze week werd bekend dat het OMT dit wil onderzoeken omdat het aantal besmettingen na de herfstvakantie tijdelijk daalde. Maryse Knook van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer denkt dat het middel erger is dan de kwaal.

"Voor onze leerlingen zou het echt ontzettend slecht zijn als ze een week langer vakantie krijgen", zegt Knook tegen AT5. "We zitten al een tijd in corona en we moesten voor leerlingen veel aanpassen. Zo is er niet altijd les gegeven. Dus dit zou echt heel slecht zijn." Knook vreest voor nog meer achterstand, en dat is precies wat leerlingen niet kunnen gebruiken.