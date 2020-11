Remy en zijn vrienden: bij de neusberen zijn de vrouwen de baas

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer volgen we de neusbeermannetjes die nieuw zijn op het park. Ze moeten nog wennen aan hun vrouwelijk gezelschap en aan hun nieuwe omgeving. En we gaan nog even langs bij Akila. De zwarte panter is inmiddels wel helemaal gewend.

Landgoed Hoenderdaell heeft er drie nieuwe gasten bij. Het zijn neusberen afkomstig van Stichting AAP. De diertjes, alledrie mannen, zijn in België in beslag genomen. Ze zaten daar bij een particulier.

Zo kunnen de mannen aan het nieuwe verblijf wennen en aan de vrouwtjes. "En binnenkort moeten we de gok wagen", zegt Saskia. "Dan moeten we ze samen gaan doen."

Op het park waren al twee vrouwtjes. Nu is het zaak om de dieren voorzichtig aan elkaar te laten wennen. Saskia: "We kunnen ze natuurlijk niet zo maar bij elkaar doen, dat zou te risicovol zijn. We hebben een hele mooie sluis gemaakt, waardoor de dames toch naar buiten kunnen. En we kunnen de sluis weer dicht doen, zodat de mannen naar buiten kunnen."

In het binnenverblijf stinkt het overigens verschrikkelijk. De ammoniaklucht slaat op je ogen. Dat is volgens Saskia de schuld van de mannen. "Het stonk nooit toen we nog geen mannen hadden. Maar die mannen hebben blijkbaar een sterke urine, het is vreselijk. Nooit aan mannen beginnen", vertelt ze lachend.

Akila, de zwarte panter die uit Frankrijk komt, is inmiddels wel helemaal gewend. Ze was begin dit jaar groots in het nieuws toen ze was ontsnapt en in Parijs door de dakgoot liep. Ook dit dier zat bij particulieren. Ze werd in beslag genomen en naar Stichting Leeuw gebracht. Tot nu toe hadden onze filmpogingen weinig succes, maar inmiddels is ze nergens meer bang voor.

Ze laat ze zich van alle kanten bewonderen. "Ik merk het zelf ook", zegt Saskia. "Als ik langsloop en ik heb wat eten bij me, komt ze eigenlijk altijd wel even langs om een stukje vlees aan te pakken. Eerst was ze erg zenuwachtig en was alles spannend en nieuw. Nu begint ze echt te ontspannen."