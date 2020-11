Eerste zelfsturende boot ter wereld vaart binnenkort over de Amsterdamse wateren

AMSTERDAM - Op de wegen in Amsterdam is er nog geen zelfsturend voertuigte vinden, maar op de wateren binnenkort wel. Vanaf volgend jaar wordt de eerste zelfsturende 'roboat' actief getest op het water voor het voormalige marineterrein. Het onderzoeksinstituut Amsterdam Insituut voor Advanced Metropolitien studies (AMS Institute) ontwikkelt in samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) deze bijzondere boot.