AZ met boost aan zelfvertrouwen zondag tegen het 'lastige' Heracles

WIJDEWORMER - Met een dubbel gevoel stapte Arne Slot vanochtend in de auto naar het trainingscomplex. De Alkmaarse oefenmeester was uiteraard trots op het gelijke spel van zijn ploeg donderdagavond tegen Real Sociedad, maar beseft achteraf ook dat er meer zat. "We moeten nu nog vol aan de bak."

Volgende week donderdag speelt AZ weer voor de Europa League, thuis tegen Napoli. Eerst mogen de Alkmaarders dit weekend op bezoek bij Heracles Almelo. De ploeg uit het oosten van het land boekt wisselende resultaten en staat op de dertiende plek. "Thuis zijn ze wel sterk. Met een 4-1 winst tegen FC Utrecht en een gelijk spel tegen PSV. En vanouds her is het ook een lastige tegenstander om uit tegen te spelen."

"We moeten nog veel wedstrijden winnen om weer op de plek te staan waar we horen"

Na vijf gelijke spelen op rij, won de ploeg van Slot de laatste drie duels en daardoor staat AZ inmiddels weer in het linker rijtje. "Het werd ook echt tijd dat we gingen winnen, maar we weten ook dat we nog veel wedstrijden moeten winnen om weer op de plek te staan waar we horen."

Fitheid

"De jongens die gister hebben gespeeld bleven vandaag binnen voor een hersteltraining", vertelt Arne Slot over het vrijdagprogramma. "De eerste signalen zijn positief en lijkt niemand geblesseerd, maar morgen weten we daar veel meer over."

Heracles - AZ begint zondagavond om 16.45 uur in Almelo. Live flitsen van dit duel hoor je op NH Radio.

Bekijk de video voor het hele gesprek met trainer Arne Slot.