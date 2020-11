Maarten en Jelle willen stad vol leggen met CO2-wandelpaden

HAARLEM - Veel wandelaars in de Waarderpolder dragen een steentje bij aan een beter klimaat, zonder dat ze het zelf doorhebben. Daar ligt namelijk een pad vol met olivijn, een mineraal dat CO2 uit de lucht haalt. Als het regent en het steentje onder je schoen breekt, werkt het als beste. Onlangs werd het derde olivijnpad geopend in de stad, tot grote tevredenheid van initiatiefnemers Maarten Hulsman en Jelle Brans.

Maarten en Jelle, 21 en 20 jaar oud, groeiden op in Haarlem en Overveen en zaten bij het vak economie bij elkaar in de klas op de middelbare school. Samen wonnen ze een jaar geleden het Haarlemse Initiatievencafé met hun plan om olivijnpaden in de stad aan te leggen. Dit café is een podium voor Haarlemmers om hun ideeën te pitchen over hoe de stad een fijnere plek wordt om te wonen en werken.

Maarten studeert inmiddels Technische Natuurkunde in Delft en Jelle is in Eindhoven de studie Sustainable Innovation aan het volgen. Ondertussen zijn ze ook nog bezig met hun olivijnproject en daarom komen ze maar al te graag even terug naar Haarlem om NH Nieuws uit te leggen wat olivijn nu precies is en wat hun plannen zijn.

Maarten kwam als eerste op het idee om met olivijn aan de slag te gaan. "Ik was tijdens het eindexamenjaar bezig met mijn profielwerkstuk over hoe je CO2 uit de lucht kunt halen. Toen zei mijn grootvader dat ook gesteenten CO2 uit de lucht kunnen halen. Ik ben dat toen verder gaan onderzoeken. Ik trof het verhaal van geoloog en professor Schuiling, die ooit heeft ontdekt dat olivijn de meest efficiënte mineraalsoort is om CO2 uit de lucht te halen."

"Olivijn is een gesteente wat ontstaat na vulkaanuitbarstingen en je vindt het overal ter wereld. In Nederland ligt het veel dieper, wij halen het bijvoorbeeld uit Spanje en Noorwegen. Je wilt natuurlijk ook niet te veel CO2 uitstoten door het transporteren van het mineraal", zegt Jelle.

Een kilo olivijn neemt ruim een kilo CO2 op. Ook onder de grond heeft het mineraal een positieve uitwerking. "Er komt na contact met water magnesium, ijzer en mangaan vrij wat de bodem ontzuurt en gunstig is voor de groei van planten", vertelt Maarten. Naast de twee stroken in de Waarderpolder is er onlangs een derde aangelegd achter het station in Haarlem.

Organisator Myrna Wiggers weet nog goed hoe Maarten en Jelle hun plan presenteerden. "Ze waren best zenuwachtig, maar het is natuurlijk ook niet niks als je zo jong bent en er staat ineens honderd man voor je in de zaal. We hebben ze van tevoren wel een 'pitchtraining' gegeven en ze hebben uiteindelijk een mooi verhaal neergezet." De jury was overtuigd en ze kregen de eerste prijs. "Het plan was realiseerbaar in de stad, het was op meerdere plekken aan te leggen, snel uitvoerbaar en ook niet al te kostbaar."

In november 2019 wonnen Maarten en Jelle het Initiatievencafé, een platform waar alle Haarlemmers terecht kunnen met nieuwe ideeën voor de stad. In het publiek zijn onder meer ondernemers, wijkraden en stichtingen aanwezig die de planmakers misschien wel verder kunnen helpen.

Dat olivijn nog niet overal gebruikt wordt, heeft waarschijnlijk ook met de kosten te maken. Het is vooralsnog goedkoper om een wandelpad van zand, grind of schelpen aan te leggen. "Maar de prijs gaat wel dalen, aangezien er steeds meer vraag naar is", legt Maarten uit. Het mineraal blijft niet eeuwig CO2 opnemen, maar dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn. "Het is over het algemeen zo dat eerder het wandelpad niet meer goed is dan dat het olivijn is uitgewerkt. Dan kun je het gewoon weer ergens anders uitstrooien."

Ambities

Inmiddels werken de twee studenten samen met het bedrijf greenSand uit Enkhuizen, wat op grote schaal bezig is met olivijn. "We moeten er alles aan doen om de klimaatcrisis op te lossen. Je kunt wel windmolens inzetten om de uitstoot van CO2 te reduceren, maar je moet ook kijken hoe je het te veel aan CO2 in de lucht kan absorberen", vertelt Jelle.

"Olivijn is niet dé oplossing, maar wel een onderdeel. We gaan eerst voor Haarlem, dan Haarlem en omstreken, dan Nederland en dan de grenzen over." Waar een tip van opa al niet toe kan leiden. Professor Schuiling zal trots op ze zijn.