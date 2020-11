Duizenden witte vlaggetjes voor gemeentehuis Bloemendaal uit protest tegen woningtekort

BLOEMENDAAL - Vanochtend prijkten 4.000 witte vlaggetjes op het grasveld voor het gemeentehuis van Bloemendaal. De initiatiefnemer van de actie, Jordy Peijs (24), heeft een duidelijke boodschap: "Help! Ik vertegenwoordig 1 van de bijna 4.000 jongeren die een betaalbare huurwoning zoeken in de gemeente Bloemendaal."

De verantwoordelijke wethouder Henk Wijkhuisen bevestigt dat er een groot tekort is aan woningen in de gemeente Bloemendaal. "Dat geldt voor de sociale huur, waar onder meer jongeren de dupe van zijn", vertelt hij.

Jordy is nu drie jaar lang actief aan het zoeken en staat zeven jaar ingeschreven om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. "Je komt er voorlopig nog niet doorheen. Inmiddels ben je wel toe aan die stap om uit huis te gaan."

Peijs wil aandacht voor de 4.000 woningzoekenden in de regio. "We willen ervoor zorgen dat jongeren in de gemeente Haarlem en Bloemendaal een kans krijgen om hier te blijven wonen."

Fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal Rob Slewe fietste vanochtend langs het grasveld met vlaggetjes. "Wat is dit?", dacht hij en merkte op dat er algehele paniek was uitgebroken, want tien man was bezig om de vlaggetjes weg te halen.

Herkenbaar probleem

Hij herkent het probleem rondom het woningtekort. Zelf heeft hij kinderen die net het huis uitgaan. "Veel jongeren zijn op zoek naar een redelijk betaalbare huisvesting. In de afgelopen jaren is hiervoor veel te weinig aandacht geweest."

Positieve reacties

De actie kon rekenen op veel positieve reacties op de Facebookpagina Nieuws uit Haarlem en omgeving. "Wow mooie actie", reageert iemand. "Wat een superactie”, schrijft een ander. "Er moeten nog véél meer van dit soort acties volgen", vult een ander aan.