GVB schrapt nachtbussen en zet mes in dienstregeling Noord/Zuidlijn

Hoe de dienstregeling er vanaf 3 januari exact uit gaat zien is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de vervoerder vanaf het nieuwe jaar het mes zet in hoogfrequente lijnen, zoals tram 2 en bus 21, en spitslijnen, zoals bus 248. Op de Noord/Zuidlijn wordt het aantal ritten teruggebracht van tien naar acht per uur.

Nachtbussen geschrapt

Ook vervallen vanaf het nieuwe jaar acht van de elf doordeweekse nachtbussen van het GVB. Van zondagnacht tot en met woensdagnacht blijven alleen de Zuidoost-lijnen N85, N86 en N87 een keer per uur rijden. Volgens het GVB is de doelgroep van die drie nachtlijnen werkende mensen die vroeg of laat op hun werk moeten zijn. De overige nachten blijven de huidige nachtbussen een keer per uur rijden.

De verandering van de dienstregeling werd vorige maand besproken tijdens een vergadering van de Vervoerregio Amsterdam. D66 en GroenLinks uitten toen al hun zorgen over het schrappen van de nachtlijnen, juist omdat die ook door mensen die 's nachts werken worden gebruikt. Voorzitter Sharon Dijksma zei toen dat met name ritten naar uitgaansgebieden werden geschrapt.

'Heel rigoureus'

Een woordvoerder van het GVB noemt de veranderingen in de dienstregeling 'heel rigoureus'. "We kunnen nu niet anders doen dan afschalen. Het is afwachten wanneer er weer kan worden opgeschaald." Amsterdammers uit andere delen dan Zuidoost zullen volgens de woordvoerder komend jaar tijdens doordeweekse nachten een andere manier moeten zoeken om naar hun werk te komen.