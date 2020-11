XL-teststraat Schiphol klaar voor gebruik, zelfs voor reizigers

SCHIPHOL - De XL-teststraat op Schiphol opent volgende week dinsdag haar deuren voor dagelijks tot wel 10.000 coronatests. Lang wachten op een afspraak voor inwoners uit de regio is er dan niet meer bij. Volgens de GGD Kennemerland kunnen straks ook passagiers voor of na hun vliegreis er voor een sneltest terecht, zodra de minister daar groen licht voor geeft.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De teststraat op parkeerterrein P4 bestaat uit twee paviljoens waar getest kan worden en een eigen laboratorium waar de kweekjes meteen naartoe kunnen. Dat scheelt aanzienlijk in de wachttijd voor de uitslag. Uiteindelijk zullen er ook sneltests worden aangeboden, zoals de antigeentest, LAMP-test en de ademtest (Breathomix).

Verplicht

De mogelijkheid om een sneltest te laten doen, wordt verwelkomd door de luchtvaartsector. Zowel luchtvaartmaatschappijen als Schiphol zelf, verlangen naar een verplichte coronatests voor alle reizigers die van en naar hoogrisicogebieden vliegen. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het testen van mensen zonder klachten, onder wie ook reizigers.

De eerste stap naar het testen van mensen zonder coronasymptomen wordt op 1 december genomen. Nu worden bijna alle reizigers die aankomen op Schiphol dringend verzocht tien dagen in quarantaine te gaan. Vanaf dinsdag mag er na vijf dagen quarantaine een coronatest worden gedaan om zeker te weten dat er geen besmetting in het buitenland heeft plaatsgevonden.

XL-vaccinatiestraat

Volgens Bert van de Velden, directeur Publieke Gezondheid van GGD Kennemerland, is de XL-teststraat op Schiphol straks ook geschikt als locatie voor een massa-vaccinatie. "Deze, maar ook de XL-teststraat in Vijfhuizen en de teststraat in Haarlem-Waarderpolder bieden daar een goede gelegenheid voor", aldus Van De Velden.