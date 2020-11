West-Friese gemeenten voelen zich gepasseerd bij uitbreiding Agriport A7: "Wij verwachten een gesprek"

WEST-FRIESLAND - De zeven West-Friese gemeenten hebben nog veel vragen over het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van Agriport A7 in de Wieringermeer. Andrea van Langen, wethouder in Medemblik en portefeuillehouder, hoopt snel op een gesprek met buurgemeente Hollands Kroon. "Wij verwachten binnenkort een uitnodiging van Hollands Kroon om hier eens goed over in gesprek te gaan", laat Van Langen aan NH Nieuws weten.

Gisteren uitte de regio Westfriesland door middel van een zienswijze kritiek op de uitbreidingsplannen van de gemeente Hollands Kroon. De impact die een uitbreiding van de datacentra op de omgeving zou hebben, is volgens de Westfriese gemeenten 'onvoldoende in kaart gebracht', betogen ze in de zienswijze.

"Zo'n datacenter verbruikt natuurlijk nogal wat energie. Daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken in het kader van de energietransitie, die wij bovenregionaal oppakken. [...] En sowieso maken wij ons als buurgemeente druk om ontwikkelingen aan onze grens. Daar willen we graag over meepraten", schetst wethouder Van Langen de situatie.

Gebrek aan communicatie

Dat meepraten is nu precies waar het volgens de regio Westfriesland misgaat. Zo'n half jaar geleden beloofde de gemeente Hollands Kroon dat er bij nieuwe ontwikkelingen beter gecommuniceerd zou worden. Maar volgens Van Langen schort het daar nog steeds aan.

"Nu is het weer niet gebeurd, dus dat frustreert ons wel. Maar dat is niet het enige. De plannen kunnen ook een stuk beter worden als ze vooraf met de regio besproken worden", aldus Van Langen.

Genoeg kantoorruimte tot 2030

Naast het uitbreiden van de aanwezige datacentra, biedt het plan van de gemeente Hollands Kroon ook de mogelijkheid om extra kantoorruimte te realiseren. Ook dat roept vragen op bij de Westfriese gemeenten. Zij halen in de ingediende zienswijze een onderzoek aan waaruit blijkt dat er tot 2030 meer dan voldoende kantoorruimte aanwezig is in Noord-Holland Noord.

Van Langen: "Eigenlijk hebben wij al genoeg kantoor- en bedrijfsruimte in de regio en we zijn juist met de regio's in overleg om tot een vermindering over te gaan. Daarnaast is het de vraag waar de nieuwe werknemers zich zullen gaan vestigen. Dat is ook veelal in de buurgemeenten."

Geen concurrentie

Guido Scholtens, bestuurder van het nieuwe bedrijfsterrein Zevenhuis in Hoorn, ziet de uitbreiding van kantoorruimtes bij Agriport niet als concurrentie. "Als jij in Leeuwarden woont en je wil in een gemeente verderop wonen, ben je daar toch ook vrij in? Daarnaast trekt Agriport een heel ander type bedrijf aan."

Hij is bovendien niet bang dat er straks leegstand komt op Zevenhuis. "De leegstand van bedrijventerreinen is op dit moment bijna nul. Er zijn een aantal bedrijven die door corona onwijs gegroeid zijn. Dat kan soms wel 30 à 40 procent zijn. Die bedrijven willen uitbreiden en zijn op zoek naar grotere bedrijfsruimtes", vertelt hij aan NH Nieuws.

Op 1 december is er door Hollands Kroon een extra raadsvergadering ingelast.