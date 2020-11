Storing bij gemeente Zaanstad, niet bereikbaar en geen afspraken mogelijk

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad kampt met een forse technische storing. Inwoners kunnen telefonisch niet terecht en een afspraak in het stadhuis is ook niet mogelijk.

Sinds 7.30 uur heeft de gemeente last van de storing. Veel bedrijfsapps doet het niet en de telefooncentrale is uitgevallen. De gemeente is wel bereikbaar via Twitter.

