NHN Businessawards: De Jongens Uit Schoorl en Merlet in de prijzen

ALKMAAR - De ontknoping van de strijd om de jaarlijkse NHN Business Awards werd tijdens de zevende editie digitaal gehouden in theater Cool in Heerhugowaard. Onder meer Merlet en De Jongens Uit Schoorl vielen in de prijzen. Zij gaan naar huis met een gevuld prijzenpakket en de eretitel: beste bedrijf van Noord-Holland Noord.

Vanaf april tot september was het mogelijk om bedrijven te nomineren. Van de 100 aanmeldingen bleven er uiteindelijk 12 finalisten over.

Dit jaar moest zowel het selecteren van de finalisten als de prijsuitreiking anders worden ingevuld. "Met een voltallige jury langs al die bedrijven was dit jaar niet mogelijk", legt presentator Robert-Jan Knook uit. Geselecteerde bedrijven kregen daarom per categorie twee juryleden op bezoek. De rest van de jury keek thuis mee via een livestream.

Voedselbank

Voorafgaand aan de finale van de NHN Business Awards wordt normaal gesproken galadiner georganiseerd. Omdat dit vanwege de strenge maatregelen niet mogelijk was, werd het 3-gangen diner in pakketten gedoneerd aan 100 inwoners van Alkmaar en omstreken via de voedselbank.

De finale vond plaats via een livestream vanuit Theater Cool in Heerhugowaard. Op de aanwezige juryleden na was de zaal verder leeg. Onder meer De Jongens Uit Schoorl vielen in de prijzen. "Als je kijkt naar de veerkracht en inventiviteit, letterlijk niet je kop in het zand steken, maar de schouders eronder en weer boven komen. Dat is de grootste plus geweest om jullie tot nummer 1 te benoemen in de categorie kleine bedrijven", aldus de jury.

'Te gek voor woorden'

Ook hotel Merlet uit Schoorl mag zichzelf winnaar noemen. Eigenaar Martin van Bourgonje maakte van het moment gebruik om 'restaurantvrienden' een hart onder de riem te steken.

"Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit soort bedrijven niet open mogen. Verder is dit een grote feestdag voor mij. Als sterrenbedrijf ben je afhankelijk van je chef en je team maar als er dan zo'n coronajaar komt, moeten we ons proberen te onderscheiden, zoals wij dat deden met diners op de kamer. Wij gaan voor de beleving. Dat krijg je niet voor elkaar met thuisbezorging", aldus Bourgonje.

Het Alkmaarse bedrijf Schuurman Groep uit Alkmaar nam zowel de NHN Pitch Award als de NHN Thema Award Familiebedrijven in ontvangst. Het familiebedrijf bestaat bijna honderd jaar. Op de vraag hoe Schuurman zich ook de komende honderd jaar zal blijven vernieuwen, reageerde Willem Schuurman: "In de kern gaat het om een mens en techniek. We zijn nu bezig met duurzame energie-opslag en daar geloven we als bedrijf ook in. We moeten niet alleen zeggen dat we duurzaam zijn, maar ook mentaal je gedrag veranderen."

Samen zijn

De presentator sloot de zevende editie af met een hoopvolle noot. "Ik denk dat iedereen weer behoefte heeft aan fysiek contact, het samenzijn. Laten we hopen dat we volgend jaar november met de achtste editie in een normalere setting bij elkaar kunnen zitten. Dat we deze periode kunnen zien als een historisch iets, waar we wat van kunnen leren."