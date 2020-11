Theaterproject Kerstschatten gaat ondanks coronaproof-voorstellingen niet door

HOORN - Met pijn in het hart heeft de stichting Karakteristiek uit Hoorn besloten om hun project Kerstschatten te annuleren, in verband met de geldende coronamaatregelen. Initiator en oprichting van de stichting Peter Groenendijk legde aan WEEFF Radio uit waarom het coronaproof opgestelde project toch geen doorgang gaat vinden.

Kerstschatten zou uit twee onderdelen bestaan. Op zondag 13 december zou de Theatrale Decemberkalender worden georganiseerd, waarbij mensen in de binnenstad van Hoorn langs allerlei 'kerstvakjes' konden lopen. Ieder half uur zouden er bij de vakjes acts gegeven worden op het gebied van theater, rap, poëzie, dans en rap. Iedereen kon zich hier voor aanmelden.

Het tweede onderdeel is Kerst in de Nacht, dat als sfeervolle slotavond moest dienen voor het project. Een avond die in het teken moest staan van samenkomen, samen zijn met een voorstelling die op maat gemaakt was voor de huidige coronamaatregelen. In het theater konden 30 mensen de show live beleven, voor degenen die liever thuis blijven werd een livestream georganiseerd.

Te weinig over

"Ik ben ondertussen wel gewend in deze coronatijd om drie scenario's uit te schrijven voor een project", vertelt Peter. "Zo ook voor dit project, maar we hebben er toch vanaf gezien." Kunstschatten was coronaproof opgesteld, maar door de geldende maatregelen bleef er volgens Peter te weinig over van het oorspronkelijke idee.

"Een van de belangrijkste redenen is geweest om de deelnemers een workshop aan te bieden in aanloop naar de uitvoeringen", legt hij uit. "Dat moest allemaal één op één met een coach. Dan zou je een volle dag kwijt zijn met alle deelnemers begeleiden."

"Puntje bij paaltje zouden we alles bij Kerst in de Nacht zo moeten indelen dat de ene deelnemer het gebouw in loopt, op het podium zijn act doet en daarna het podium en gebouw verlaat. En dat daarna de tweede deelnemer het podium op komt", gaat Groenendijk verder. "En dat dan keer 24. Dan doet iedereen zijn eigen ding en ziet niemand van elkaar waar ze mee bezig zijn. Dat is niet de optimale manier om cultuur met elkaar te maken."

De stichting Karakteristiek, dat de evenementen rondom de kerst organiseerde, bedankt iedereen die interesse heeft getoond in dit project en hoopt het volgend jaar in te halen. In januari hoopt de stichting een nieuw project aan te kunnen kondigen.

Het hele interview met Peter Groenendijk op WEEFF Radio kun je hieronder terugluisteren: